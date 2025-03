Naucalpan, Méx.— En el país, en el primer bimestre del año se denunció el robo de 14 mil 91 autos; 24.5% se concentra en el Estado de México, con 3 mil 462 casos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La entidad ocupa el primer lugar en este delito, reconoció el subsecretario de Seguridad, Carlos Alberto Hernández Leyva.

Esto implica que cada día 60 vehículos son robados en promedio en territorio mexiquense, especialmente en municipios metropolitanos, la mayoría de ellos con violencia, como el captado el 27 de marzo en calles de Naucalpan.

Este asalto quedó grabado por cámaras de seguridad cerca de los Tacos Latosos en Valle de San Mateo, muy cerca de Boulevares, la noche del pasado jueves, poco antes de las ocho de la noche.

“Uno me llegó por la espalda y me abrazó. Otro por enfrente y me enseñó la pistola. Se llevaron mi camioneta, mi cartera y mi celular”, relató el conductor, sometido por dos jóvenes, que en 20 segundos lo despojaron de su auto.

Al acudir al Ministerio Público de Naucalpan, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), “encontré a otras cuatro víctimas de robo de auto”, quienes habían sido asaltadas de la misma forma en Boulevares, señaló.

“Lo increíble es que esa noche, presuntamente hubo un operativo de seguridad”, aseveró.

