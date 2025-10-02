Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

Trump notifica al Congreso que EU estaba en “conflicto armado” con ciertos cárteles, reporta The New York Times

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

Canadá afirma que México "sigue siendo un aliado estratégico" de cara a la revisión del T-MEC

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

La NFL volverá a México en 2026, así lo dio a conocer el comisionado Roger Goodell

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

En el marco de la conmemoración por los 57 años de la, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se sumó a la exigencia de paz y cese del genocidio en la Franja de Gaza.

Asimismo, pidió respeto a los derechos humanos de los integrantes de la , en particular a los mexicanos, quienes llevaban ayuda humanitaria y fueron detenidos por el Ejército de Israel.

“Hoy es un día importante, para decir que nos pronunciamos por la paz y los derechos humanos en la Franja de Gaza y nos sumamos al clamor mundial que exige el cese del genocidio que allí tiene lugar. También nos pronunciamos por el derecho de Palestina a ser un país libre y soberano”, dijo.

Lee también

Desde la , la mandataria demandó respeto a los derechos humanos de los integrantes de la Global Sumud Flotilla, quienes dijo, son víctimas de una violación al derecho internacional.

“Y les enviamos un abrazo a los mexicanos y mexicanas participantes, muchos de ellos, hijos de nuestra ciudad: Carlos Pérez Osorio, Ernesto Ledezma, Sol González Eguía, Arlín Gabriela Medrano, Laura Alejandra Vélez, Myriam Moreno Sánchez y Diego Vázquez Galindo, todo eso, por llevar ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra en Gaza”, señaló.

Afirmó que ante el dolor, el horror bélico y los atropellos, la Ciudad de México “siempre estará al lado de las personas, de las niñas y los niños, de los ancianos y de las madres, de las víctimas, de las y los trabajadores, de las y los oprimidos, que tienen derecho a construir su propio destino, como nos enseñaron las y los jóvenes del 68”, aseveró.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses