La jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó la creación de dos ejes adicionales del programa de mejoramiento de vivienda de la CDMX, para otorgar créditos con los que la población pueda construir una cisterna en sus domicilios y levantar casas ecológicas.

Al encabezar la entrega de 6 mil créditos de mejoramiento de vivienda, en el Monumento a la Revolución, la mandataria encargó a su equipo diseñar dichos ejes; el primero estaría destinado a las familias con dificultades para acceder a agua potable, para que puedan construir una cisterna en sus domicilios y tener un espacio en donde guardar el líquido.

“Le voy a pedir aquí a los compañeros que podamos hacer dos ejes más de este programa, es decir, que diseñamos un programa de crédito para las miles y miles de familias que en la Ciudad de México, en las zonas donde no hay agua todos los días (que) puedan construir una cisterna. Cambia la vida de las familias, imagínense, les llega agua una o dos veces a la semana y a veces no tienen cómo guardar el agua, lo guardan en tambos o en cubetas”, dijo.

El segundo eje del programa de mejoramiento de vivienda que planteó la mandataria sería para incluir viviendas ecológicas en los créditos que otorga el Gobierno de la CDMX, de tal forma que los habitantes puedan acceder a paneles solares, cosecha de agua de lluvia, huertos familiares y otras tecnologías ecológicas que proporcionen servicios básicos en las casas sin dañar al medio ambiente.

La jefa de gobierno encabezó la entrega de 6 mil créditos de mejoramiento de vivienda, en el Monumento a la Revolución. Foto: Especial

“El segundo eje tiene que ver con viviendas ecológicas, que pueden ser parte de mejoramiento de vivienda: paneles solares en las viviendas para que no gasten (gas) (...) también cosecha de agua de lluvia, es decir, cosechar el agua de lluvia en sus vivienda para que durante cuatro meses que dura la temporada de lluvia no usen agua de la red (...) ahora que ustedes van a invertir en su vivienda podemos dar estas ideas y recursos para estos temas. Habrá quien diga, quiero convertir mi vivienda en una vivienda ecológica donde todos los aditamentos no dañen el medio ambiente”, indicó.

Brugada encabezó este viernes la entrega de cerca de 6 mil créditos para mejoramiento de vivienda para los que la administración capitalina destinó una inversión de mil millones de pesos. El objetivo será entregar 20 mil créditos de este tipo al finalizar 2025.

“Aquí están los primeros mil millones de pesos destinados a mejorar vivienda en esta Ciudad de México, este programa es uno de los más importantes para la ciudad, el objetivo es que este año podamos tener alrededor de 20 mil créditos de mejoramiento de vivienda para los capitalinos, para las familias que tienen un lote, una casa, una vivienda y que necesitan mejorarla”, dijo.

Brugada Molina señaló que el objetivo de llevar a cabo 200 mil acciones de vivienda a lo largo del sexenio en curso.

afcl