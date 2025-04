La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un plan de tres acciones para impulsar el desarrollo de mujeres emprendedoras que venden productos por medio de internet, conocidas como “nenis”.

Al encabezar la inauguración del festival “Nuevas empresarias con negocios en Internet”, la mandataria capitalina precisó que la primera acción del plan es garantizar que las mujeres capitalinas que trabajan de esta forma para obtener ingresos puedan acceder a un esquema de cursos, capacitaciones y diplomados, vía internet, para profesionalizar sus negocios.

Como segunda acción, anunció que se diseñarán créditos y productos financieros para las mujeres emprendedoras.

Como tercer acción, Brugada Molina enlistó la creación del esquema “Hecho para la Autonomía Económica de las Mujeres”, el cual consiste “en apoyar económicamente a las mujeres y habrá una diversidad de apoyos de acuerdo a lo que ustedes necesiten”.

Desde el Museo Yancuic en Iztapalapa, Brugada Molina advirtió que “hay una brecha de trabajo entre hombres y mujeres. Generalmente los hombres salen a la calle y se convierten en hombres económicos y obtienen ingresos, y las mujeres no. Principalmente no porque históricamente las mujeres hemos tenido la tarea de cuidar a la familia. Y no debe ser así”.





