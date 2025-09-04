Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que se construirá una comisaría de la policía capitalina que tenga presencia permanente en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, como parte de las acciones para el mejoramiento de la seguridad en este punto.

“Vamos a aprovechar las obras de infraestructura aquí en San Bartolo para poner una comisaría de policía que tenga presencia permanente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, afirmó el secretario.

Durante el programa Casa por Casa que se realizó este jueves en dicha colonia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que en este pueblo se invertirán 30 millones de pesos para la construcción de una obra que permita abastecer de agua a toda la población; esto, tras un proceso de consulta que resultó a favor del proyecto.

Adelantó que en próximos días, el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, acudirá a esta zona a presentar los pormenores de dicho proyecto.

Explicó que mientras tanto, la Secretaría ha distribuido tres mil ochenta viajes de pipas de agua potable, cada una de diez mil metros cúbicos para abastecer a la población que no tiene acceso al líquido.

“Por lo tanto, urge hacer una obra que garantice que llegase el agua; y esta obra fue consultada, como debe de ser, a este pueblo originario -como decimos con todas las de la ley-, que tiene que ser consultado con estas medidas. El resultado fue que sí, que se hiciera ya la obra de agua. Aquí está el secretario de Gestión Integral del Agua, me informa que la obra cuesta 30 millones de pesos”, dijo

