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La mañana de este martes, familiares y amigos de un bebé identificado como Iker Eduardo Castillo Pérez realizaron un bloqueo sobre Eje 3 Norte con dirección al poniente, a la altura de Calzada Camarones, en la , para exigir justicia por su fallecimiento ocurrido en una guardería.

De acuerdo con reportes en el lugar, los manifestantes se concentraron en la Glorieta de Camarones, donde demandaron la presencia de autoridades capitalinas y el cierre del establecimiento con razón social “Instituto Baja California”, ubicado en la calle Guanábana 73, colonia Nueva Santa María. Los inconformes señalaron que el inmueble presuntamente no cuenta con sellos de aseguramiento por parte de la Fiscalía.

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Los familiares denunciaron que el menor habría fallecido por una presunta broncoaspiración al interior de la guardería.

El bloqueo generó importantes afectaciones viales en la zona, principalmente sobre Calzada Camarones, Calzada Cuitláhuac, Heliópolis y Avenida de las Granjas.

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