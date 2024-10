Los alcaldes de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, Mauricio Tabe y Carlos Orvañanos, respectivamente, y la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, dieron el banderazo de salida a un operativo de seguridad para las zonas limítrofes de estas tres demarcaciones, en el que participarán alrededor de 2 mil elementos policiacos.

Mauricio Tabe enfatizó en que en Miguel Hidalgo los delitos han venido a la baja, y pidió a las autoridades capitalinas no politizar el tema de la seguridad.

“Le comentaba a la jefa de Gobierno que el trabajo en seguridad en Miguel Hidalgo contribuye a que la Ciudad se vuelva más segura, y ahí sí no tiene que haber colores, no tiene que haber colores ni para atribuirse los logros de la seguridad, ni para atribuir, tampoco, las desgracias de la inseguridad. En eso todos tenemos que sumar esfuerzos para enfrentar el problema la inseguridad, y la solicitud que le hemos hecho a todos los órdenes de gobierno es que la policía, las fuerzas de seguridad y el trabajo de investigación debe concentrarse en combatir al principal enemigo de la sociedad, que es la delincuencia, no en distraer recursos para temas políticos” sostuvo el alcalde.

Carlos Orvañanos destacó que durante su administración mantendrá estrecha cercanía y colaboración con las alcaldías y municipios vecinos, y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en materia de seguridad.

“Nuestra postura es y será, en estos tres años, de coordinación total y cercanía total con los mandos centrales del gobierno de la Ciudad de México y de la jefa de Gobierno porque antes que los intereses, como decía Mauricio, partidistas o políticos, están los intereses de los ciudadanos que nos piden y nos exigen coordinación permanente en materia de seguridad y de muchos otros temas”, enfatizó.

Romina Contreras destacó el trabajo coordinado con ambas alcaldías, y comentó que tienen muchas ganas de ‘blindar’ sus fronteras y de hacer un trabajo conjunto en beneficio de las y los vecinos.

“Estaremos reforzando estas tres zonas que nos importan tanto, el borrar las fronteras, en que nuestros directores de seguridad pública están en contante comunicación, esto habla de una muy buena intención para darle excelentes resultados a la ciudadanía”, apuntó.

Tras el acto protocolario, la presidenta municipal y los alcaldes abordaron una patrulla y recorrieron algunas calles de la colonia Bosque de las Lomas, que es el límite entre las tres demarcaciones involucradas.