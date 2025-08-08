La alcaldía Benito Juárez otorgó apoyos económicos por 25 mil pesos a 140 vecinos con cáncer.

Durante la entrega simbólica de cheques, el alcalde Luis Mendoza expuso que este apoyo será anual y buscarán incrementarlo cada año. Este 2025 se destinaron 3.5 millones de pesos.

“No alcanzaríamos a cubrir toda la enfermedad, pero este apoyo es muy importante porque sin duda, en serio, es una enfermedad, mis familiares también la han padecido; entonces, si los gobiernos no somos sensibles a lo que realmente necesita la gente, nunca vamos a entender para qué llegamos aquí”, dijo.

Anunció que también brindarán servicios gratuitos, como los de la Alberca Olímpica, a pacientes con cáncer y a sus familiares.

“La intención es seguir con estos programas, seguir apoyándolos. Cualquier persona que tenga esta enfermedad o un familiar directo, en estos momentos estoy anunciando que van a tener servicios gratuitos, como temas de la Alberca Olímpica, para que puedan recuperarse o tengan algún tipo de esparcimiento”, indicó.

Luis Mendoza explicó que la atención al cáncer debe darse de forma integral, ya que la enfermedad no sólo merma la salud de quienes la padecen, sino que impacta también en la economía, las dinámicas familiares y el estado de ánimo.

Cuatro vecinos, en representación de 106 mujeres y 34 hombres, recibieron simbólicamente un cheque de manos del alcalde.

Martín Luna dijo que estos 25 mil pesos serán de gran ayuda para él. “No se imaginan, ni siquiera se imaginan, la ayuda que son 25 mil para nosotros, ya que somos unas personas de la tercera edad, que ya nadie nos da trabajo. Con este apoyo que estamos recibiendo, es bastantísimo, pues me saca de mis apuros”.

Lourdes Velázquez mencionó que tiene “10 años con dos cánceres, leucemia, es la primera vez que recibo apoyo. Me quedé sin trabajo mucho antes de jubilarme; este es un esfuerzo que hacen ustedes y que nos beneficia mucho”.