Debido a las vacaciones de invierno, la Biblioteca Vasconcelos y de México "La Ciudadela" cerrarán a partir de hoy, lunes 22 de diciembre, y reabrirán el próximo miércoles 7 de enero.

Mediante sus páginas de redes sociales, ambas dependencias de la Secretaría de Cultura dieron a conocer dichos cierres a las usuarias y los usuarios de sus diferentes servicios.

"Querida comunidad: Se les informa que la Biblioteca Vasconcelos, del lunes 22 de diciembre de 2025 al martes 06 de enero de 2026, estará cerrada; el servicio se reanudará a partir del miércoles 07 de enero. ¡Gracias por acompañarnos este año!"

Esta institución fundada a mediados de mayo de 2006 agregó que su buzón de entrega de libros prestados permanecerá abierto con el fin de devolverlos.

"Agradecemos su comprensión y les deseamos felices fiestas", añadió la Biblioteca de México "La Ciudadela", la cual de igual forma abrirá de nuevo el próximo miércoles 07 de enero.

Acerca de la Biblioteca Vasconcelos

La Biblioteca Vasconcelos alberga más de medio millón de libros, que presta dentro de sus instalaciones, libremente, y a domicilio, con credencial. Los requisitos con el fin de tramitarla son:

Solicitud llenada (Formato disponible en la página de internet )

llenada (Formato disponible en la ) Identificación oficial (Credencial de elector, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar, vigente)

(Credencial de elector, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar, vigente) Comprobante de domicilio (Recibo de agua, luz, teléfono, entre otros, de no más de tres meses de antigüedad)

Este documento no cuenta con algún costo, posee una vigencia de dos años, es personal e intransferible. De manera adicional, tiene los servicios de fotocopiado, con costo de 50 centavos cada copia, y préstamo de equipo de cómputo, con duración de una hora.

Se localiza en la esquina de las calles Mosqueta y Juan Aldama, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), México.

De acuerdo con dicha dependencia, a lo largo de 2025 atendió a un millón 341 mil 413 personas, prestó 426 mil 304 materiales de lectura en salas y 106 mil 365 obras a domicilio.

Sobre la Biblioteca de México "La Ciudadela"

La Biblioteca de México "La Ciudadela" fue inaugurada a finales de noviembre de 1946. Cuenta con un acervo de más de 150 mil libros, clasificados a partir del sistema Dewey, compuesto por 10 ámbitos:

Obras generales

Filosofía y psicología

Religión y teología

Ciencias políticas y sociales

Lenguaje

Ciencias puras

Ciencias aplicadas

Artes y recreación

Literatura

Geografía e historia

A diferencia de la otra institución, nada más posee préstamo interno, sin credencialización, enseñando una identificación oficial vigente. Igualmente tiene los servicios de fotocopiado y equipo de cómputo.

