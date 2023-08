El jefe de gobierno, Martí Batres, dio la bienvenida oficial al nuevo ciclo escolar 2023-2024 en la Escuela de Participación Social 2, en la alcaldía Venustiano Carranza, desde donde destacó que en la Ciudad de México se van a entregar casi cuatro millones de libros de texto gratuito.

Durante la ceremonia de bienvenida, que se alargó por un enlace que hubo a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario resaltó que el reparto de libros de texto gratuito es un derecho de los alumnos, alumnas y padres de familia.

Recordó que los libros de texto gratuito surgieron a principios de los años 60 y tenían como propósito darles un elemento pedagógico adicional a los maestros, y también constituye, dijo, un apoyo económico y social para las familias.

Libros, factor de cohesión social

Además, destacó, son un factor de cohesión social porque en todo el país se comparten los mismos valores educativos, cívicos, históricos y científicos.

“Y comentarles que los libros de texto que se entregan ahora, además de ser un derecho y además de ser un factor de cohesión social, cultural y nacional, tienen un elemento nuevo, pedagógico, que es educación a partir de resolución de problemas, superando las barreras artificiales entre las distintas asignaturas, concurren las diversas asignaturas para que los chicos aprendan a resolver problemas en la vida cotidiana”, subrayó.

Martí Batres subrayó que en la Ciudad también se apoya a los alumnos con becas, sin importar la residencia del alumno; con vales para uniformes y útiles; y con el programa La Escuela es Nuestra, por medio del cual los padres de familia eligen las mejoras que hay que realizarse al plantel educativo.

“A lo cual hemos agregado otra cosa más: internet gratuito en todas las escuelas, en todos los planteles. De tal manera, que el Gobierno de la Ciudad de México ha rodeado de apoyos a la escuela pública en la Ciudad de México, porque la educación es la columna vertebral de todas las políticas sociales y de todas las políticas públicas. Por todos esos motivos nos da mucho gusto, con ustedes, comenzar este ciclo escolar”, comentó.

En este contexto, Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal, indicó que los libros de texto ya están en el 100% de las escuelas de primaria y preescolar de la Ciudad de México, y que ya todas las maestras y maestros y, prácticamente todas las niñas y niños, ya tienen estos libros, y que su contenido busca una educación diferente.

“Estos libros han generado mucho debate, pero yo los invitaría a que los vean y lo que a veces mete ruido es que es una forma diferente, ¿por qué? Porque yo tengo 53 años y no puede ser que enseñemos, como yo aprendí, a nuestras niñas y niños; cuando yo aprendí no había internet, no había TikTok, no había redes sociales, entonces, tenemos que enseñar una forma diferente. Antes teníamos que memorizar todo porque era la única forma que podíamos aprender, hoy las niñas y niños tienen mucha información, entonces lo que tenemos que generar es una educación diferente y esto es lo que reflejan los libros”, apuntó.

Así fue el regreso a clases de decenas de niños para el ciclo escolar 2023-2024 en la escuela primaria "Revolución", a las afueras del Metro Balderas #Video: @MoshiBetancourt - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/MkhU4yHPUT — Metrópoli (@Univ_Metropoli) August 28, 2023