Este fin de semana vecinos y transeúntes fueron testigos de un hecho extraordinario que causó revuelo y emoción en toda la alcaldía Magdalena Contreras: la llegada del avión que será convertido en una biblioteca y ludoteca dentro de la Utopía Oyamel, uno de los proyectos más ambiciosos y transformadores que tiene la demarcación.

Durante la madrugada del domingo 28 de septiembre, un avión tipo Boeing 737 fue trasladado por la Avenida San Jerónimo hasta llegar a su destino final: los Campos de Oyamel, donde actualmente se construye una Utopía.

La presencia de esta aeronave sobre Av. Periférico, a la altura de la Glorieta de San Jerónimo, sorprendió a miles de personas, quienes no dudaron en fotografiar y compartir el suceso en redes sociales, generando un fuerte sentido de comunidad, orgullo y entusiasmo.

Lee también Lluvias azotan a Iztapalapa; al menos mil 66 viviendas están afectadas por severas inundaciones, informa alcaldía

"Desde ayer muchos se preguntaban qué hacía un avión en Periférico. Hoy les decimos con mucho gusto que será parte fundamental de nuestra Utopía Oyamel: una ludoteca, un simulador de vuelo y una biblioteca para nuestras niñas, niños y jóvenes. Este proyecto es para ustedes, para que lo disfruten con sus familias", declaró el alcalde Fernando Mercado.

Este avión no sólo representa un elemento llamativo, sino que será una pieza clave del acceso a la cultura y el conocimiento, al transformarse en un espacio lúdico y educativo, único en su tipo, donde la lectura, la imaginación y el juego se unirán para inspirar a las nuevas generaciones.

La llegada del avión biblioteca es sólo una parte de lo que será la Utopía Oyamel, también será complejo social, cultural, deportivo y de salud. Este proyecto busca reducir las desigualdades históricas de las zonas altas de la alcaldía, llevando infraestructura de calidad a quienes más lo necesitan, como parte de una estrategia de justicia territorial.

Lee también Reabren tramo Santa Marta a La Paz de la Línea A del Metro tras suspensión por lluvias; pero aún hay estaciones cerradas

El proyecto contempla: alberca semiolímpica y alberca de rehabilitación; casa del adulto mayor y centro de rehabilitación integral; atención médica integral: médico general, ginecología, nutrición, salud mental; laboratorio clínico gratuito y mastógrafo; comedor comunitario y sistema público de cuidados; instalaciones culturales, deportivas y recreativas y ahora, un avión‑biblioteca con simulador de vuelo.

Fernando Mercado agradeció a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, por su visión de Ciudad igualitaria y su impulso al modelo de Utopías, que han demostrado ser una herramienta efectiva para la reconstrucción del tejido social.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov