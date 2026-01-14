Toluca, Méx.— Con respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios, las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición y Seguridad Pública y Tránsito avalaron la iniciativa del Ejecutivo para fortalecer la búsqueda, localización, identificación y esclarecimiento de hechos relacionados con personas desaparecidas o no localizadas.

Así como las capacidades de investigación y acciones inmediatas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los sectores público y privado.

La propuesta de reforma a las leyes en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares; Orgánica de la Administración Pública y de Seguridad, así como el Código Civil, todas del ámbito estatal, establece la activación inmediata de la Alerta Nacional de Búsqueda, así como la obligación de permitir el acceso a datos biométricos, registros administrativos y forenses, imágenes satelitales y otras tecnologías, exclusivamente para estos fines.

Además, plantea el acceso de las fiscalías y comisiones de búsqueda a la Plataforma Única de Identidad, la creación y difusión obligatoria de una ficha técnica de búsqueda de alcance masivo.