Nextlalpan, Mex.— El viaducto elevado del Tren AIFA-Pachuca sigue en proceso de construcción y esta semana, ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzaron la instalación de pilares que se ubican en el otro extremo del Circuito Exterior Mexiquense.

Por estas maniobras, en las que emplean maquinaria pesada, en la zona donde inicia la ruta hacia la Ciudad desde el estado de Hidalgo, hay cortes a la circulación en la vialidad de cuota que conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde colocaron trafitambos.

Ingenieros y obreros siguen trabajando en once zapatas que recibirán a los pilares que darán soporte a mitad del Circuito Exterior Mexiquense, para lo cual fue necesario perforar en parte de uno de los carriles en dirección a la terminal aeroportuaria.

En esa zona será construida la estación Xaltocán II, la única del proyecto que estará ubicada en el Estado de México.