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Toluca, Méx.— La Comisión de Educación, Cultura y Tecnología del Congreso del Estado de México aprobó regular el uso de aparatos tecnológicos y electrónicos en las escuelas del Estado de México.

Al analizar tres iniciativas, una presentada por Morena y dos por el Partido Acción Nacional, la comisión legislativa aprobó ajustes a la Ley de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y al artículo 58 a la Ley de Educación del Estado de México para establecer que las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos.

“El uso de dispositivos de telefonía celular y demás dispositivos electrónicos por parte de niñas, niños y adolescentes en las escuelas de nivel básico deberá sujetarse a fines estrictamente académicos”, puntualiza el proyecto de decreto que será presentado al Pleno para su votación.

También propone adicionar el artículo 61 Bis para puntualizar que, en preescolar, primarias y secundarias, el uso de teléfonos celulares y demás dispositivos por parte del educando, se sujetará a las disposiciones que emitan las autoridades educativas para su uso responsable y seguro.

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