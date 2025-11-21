Más Información

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

Miss Universe 2025: “Que nadie te haga dudar de tu valor”; las respuestas de Fátima Bosch en la sesión de preguntas

“México, México”: así ruge Tabasco mientras Fátima Bosch compite por Miss Universo

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025; sigue aquí el minuto por minuto de la ceremonia

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Pieza de Frida Kahlo hace historia; se convierte en la obra más cara realizada por una mujer

“Me urgía por el trabajo, pero me subí al Metrobús y vi que iban a extender el tiempo hasta el próximo año, me sorprendió, aunque bueno, ya es una cosa menos”, dijo María del Rosario Antonio, de 38 años, quien acudió al módulo móvil afuera de la alcaldía Cuauhtémoc para tramitar su licencia permanente.

El anuncio de que el trámite para obtener la licencia permanente estará disponible todo 2026 ha generado diferentes reacciones entre los ciudadanos.

Daniel Guerrero, de 35 años, comentó que se había sentido presionado con el tiempo, debido a que pensó que no alcanzaría cita. “Muchos lo dejamos a último momento, entonces está superbién que lo dejen para más tiempo, porque no todos pueden venir”, consideró.

Victoria, de 30 años, comentó que no todos tienen el tiempo para hacer una cita o acudir a los módulos.

“Trabajo en la ciudad, pero vivo en el Estado [de México] y obvio no tengo tanto tiempo, y creo que mucha gente igual, entonces deberían de dejar más tiempo”, comentó mientras esperaba su turno.

Explicó que es un trámite que todos deberían seguir, explicando que es una oportunidad que no siempre se da. “Yo sacaba mi licencia cada cuatro años, entonces todos deberían de hacerlo de una vez; después se va a quitar lo permanente y será difícil”, concluyó.

