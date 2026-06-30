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Naucalpan, Méx.— La estación 2 de la Línea 3 del Mexicable, en Naucalpan, permanece sin iniciar su construcción por temas de operación; el proyecto registra un avance general de 71%, informó René Chicho Escobar, director de Operaciones de Proyectos de Construcción del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem).
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario estatal señaló que la estación 2 “todavía no la hemos detonado por temas de operación”, dijo.
Añadió que la construcción de la Línea 3 registra un avance de 71%, mientras que la instalación de postes alcanza 80%. El resto de las estaciones apuntó, “presentan avances. En tanto, la estación 8 está casi terminada".
Respecto a la nueva estación en Alce Blanco dijo que se consideró para atender la demanda de usuarios que llegan a esa zona. “Esta estación fue por temas de demanda, viene mucho transporte que viene desde Bellas Artes corriendo por la México-Tacuba y que baja a los usuarios en la 16 de Septiembre; se vienen ellos caminando. Para brindarles mayor seguridad estamos contemplando la estación”, explicó.
El funcionario precisó que esa modificación requerirá una nueva licitación, ya que la obra original se contrató a precio alzado y el cambio no puede incorporarse al contrato vigente.
La construcción del Mexicable Línea 3 inició a mediados de 2024 y se prevé que inicie operaciones a finales de 2026. Este sistema contará con 11 estaciones más la terminal, desde el Mexipuerto hasta Izcalli Chamapa.
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