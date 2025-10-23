Más Información

Villa de Allende, Méx.— Un grupo de 10 personas, presuntos integrantes del grupo delictivo la Familia Michoacana, fueron detenidos por elementos de las Secretarías de Seguridad del Estado de México (SSEM), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por su probable participación en el delito de privación de la libertad, además de que efectuaron detonaciones de arma de fuego en contra de las fuerzas de seguridad.

La detención derivó de un patrullaje de vigilancia por efectivos de la SSEM junto con personal de la Defensa y de la Guardia Nacional, quienes atendieron el llamado de auxilio en el cual se denunció de una persona retenida contra su voluntad en la localidad de San Pablo Malacatepec.

Al acercarse, los funcionarios que patrullaban fueron atacados con disparos de arma de fuego por parte de dos hombres que se encontraban en el interior del domicilio, pero los oficiales solicitaron bajar las armas y los aprehendieron.

Los detenidos fueron identificados como Pedro “N” de 39 años, David “N” de 20 años, Luis “N” de 19 años, Rafael “N” de 29 años, Edwin “N” de 31 años, Alberto “N” de 23 años, Nancy “N” de 30 años, Jessica “N” de 31 años, Berenice “N” de 22 años y Enediht “N” de 28 años.

En el inmueble fueron rescatados una mujer y un hombre que al parecer se encontraban privados de su libertad.

Se les aseguraron dos fusiles de asalto uno de la marca Beretta calibre 7.62 milímetros, otro AK47 conocido como cuerno de chivo; dos rifles, uno de AR15 de la marca LANTAQ SPADA -ML15, el otro de la marca Mendoza calibre 5.5 milímetros, 20 cargadores.

