Chalco, Méx. -Tres delincuentes —dos hombres y una mujer— ubicada en el centro de , la tarde del martes 10 de febrero.

Cámaras de seguridad del establecimiento captaron el atraco completo; las imágenes fueron difundidas en redes sociales y se observa cómo lo cometieron.

En segundos, así fue el asalto a joyería en Chalco

Los ingresaron al local minutos después de las 18:00 horas.

Primero entraron la mujer y uno de los hombres, simularon interés en las piezas exhibidas.

Poco después llegó el tercer individuo, quien portaba un arma de fuego.

Los tres obligaron a clientes y empleados a tirarse al piso mientras vaciaban las vitrinas y mostradores.

Tomaron alhajas y relojes, pero las autoridades del gobierno de Chalco desconocen el monto aproximado de los objetos que hurtaron.

La acción duró unos segundos. Los responsables salieron del negocio y desaparecieron antes de que llegara alguna patrulla. No se reportaron personas lesionadas.

Vecinos denuncian falta de vigilancia en zona centro de Chalco

Vecinos y usuarios que compartieron el video señalan la ausencia de vigilancia policial efectiva en la zona centro, justo frente a la presidencia municipal, y consideran el hecho como evidencia más del incremento de robos violentos en el municipio en las últimas semanas.

Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha informado detenciones ni avances en la investigación.

Las autoridades revisan las grabaciones para identificar a los involucrados, quienes habrían huido en una motocicleta o a pie, de acuerdo a las autoridades locales.

