La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, y la consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas, realizaron un tequio con el fin de intervenir y dar mantenimiento al entorno urbano en avenida Congreso de la Unión, el Archivo General de Notarías, el Parque Guadalupe Victoria y el Jardín Chiapas.

Se informó que en este tequio participaron servidores públicos, entre directores generales, personal de base, trabajadores de nómina 8 y de honorarios de la demarcación y de la dependencia capitalina.

La alcaldesa dirigió personalmente los trabajos realizados, con el propósito de mantener espacios públicos iluminados, limpios y funcionales en una de las zonas comerciales más importantes de la capital, reportaron autoridades de la demarcación.

Las brigadas llevaron a cabo limpieza profunda, reparación y mantenimiento de luminarias, poda estratégica de árboles y arbustos para clarear luminarias, así como el balizamiento de guarniciones, intervenciones que contribuyen a mejorar la visibilidad, la movilidad y la seguridad peatonal y vehicular.

Además, se indicó, la edil reforzó la seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Dirección Ejecutiva de Seguridad de la demarcación, para que haya más presencia institucional que otorgue mayor tranquilidad y confianza a la población.