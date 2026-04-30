Tres hermanos de 19, 25 y 28 años fueron asesinados, en una presunta agresión directa, dentro de la Unidad Habitacional Francisco Villa, en la alcaldía Azcapotzalco.

Los hechos ocurrieron poco después de las cinco de la tarde sobre el Andador Toma de Torreón, casi esquina con Gustavo Jiménez, donde las víctimas estaban reunidas junto a unas motocicletas cuando fueron sorprendidas por hombres armados que llegaron también en una motocicleta.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, los agresores ingresaron al andador y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra los tres jóvenes.

Dos de ellos quedaron tendidos a escasos metros de las motocicletas, mientras que el tercero intentó correr para resguardarse, pero cayó varios metros adelante sobre el mismo andador, donde finalmente perdió la vida.

Vecinos llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, mientras familiares salieron de los edificios al oír las detonaciones.

Minutos después arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron a los tres hombres, pero sólo pudieron confirmar que ya no presentaban signos vitales debido a las múltiples heridas de bala que presentaban en distintas partes del cuerpo.

De manera preliminar, las autoridades analizan si los agresores intentaron despojar a una de las víctimas de la motocicleta, y ante una posible resistencia, abrieron fuego contra los tres hombres para después escapar del lugar.

Fuentes cercanas a la investigación también señalaron que una de las líneas iniciales apunta a una agresión directa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que “de acuerdo con los primeros reportes, dos de los occisos contaban con antecedentes delictivos por robo agravado, encubrimiento por receptación así como portación de arma de fuego”.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizaron el levantamiento de los cuerpos mientras familiares observaron a distancia.

En el sitio, una vecina relató: “Se escucharon muchos balazos, uno tras otro, como si hubieran vaciado el arma completa. Cuando salimos ya estaban los muchachos tirados y la gente comenzó a gritar”, agregó la residente.

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