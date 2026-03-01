Un presunto delincuente resultó lesionado por un usuario del transporte público luego de que, junto con otros dos sujetos, intentaron asaltar la unidad que circulaba sobre Periférico Norte, a la altura de Valle Dorado, en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con reportes preliminares, el evento ocurrió la mañana de este domingo, cuando los tres individuos abordaron el vehículo que se dirigía hacia el Toreo y comenzaron a despojar a los pasajeros de sus pertenencias.

En medio del asalto, uno de los usuarios enfrentó a los presuntos responsables y uno de ellos resultó herido.

Sus cómplices descendieron de la unidad y escaparon sobre la avenida Niños Héroes, mientras que el lesionado quedó en el lugar, donde fue retenido por los propios pasajeros.

Elementos de seguridad pública acudieron al sitio tras el reporte de los hechos y aseguraron al presunto asaltante, quien recibió atención médica bajo custodia.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica y dar con el paradero de los otros implicados.

