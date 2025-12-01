El Movimiento de Artesanas y Artesanos Indígenas de la Ciudad de México solicitó al Gobierno capitalino que les otorgue los permisos para instalar la romería de fin de año sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, como desde hace 10 años.

Esto luego de que los artesanos señalaran que presuntamente fueron notificados por las autoridades capitalinas de que este año no podrán vender sus artículos, las cuales se ofertaban todos los años durante un mes, del 6 de diciembre al 6 de enero, en el tramo que va de Lotería Nacional hasta la Estela de Luz.

"Existe una negativa del Gobierno de la Ciudad de no permitir el trabajo, que viene de muchos años. Ya hemos tenido reuniones pasadas y la semana pasada se hizo el comentario de que no se iba a dar el permiso del espacio", dijo Francisco Zacarías de Jesús, artesano.

Explicó que les comentaron que esto forma parte de las acciones de reordenamiento y "limpieza de las calles, lo cual no nos parece justo porque precisamente la cosmovisión de la cultura indígena habla de disfrutar de los espacios de la vía pública".

Detalló que se trata de un aproximado de 40 a 50 organizaciones, conformadas por unos 2 mil artesanos, quienes este año no podrán colocarse sobre Paseo de la Reforma.

Francisco dijo que, a cambio de ese mes de venta en esta Avenida, el Gobierno capitalino les propuso una semana en el Zócalo capitalino, del 7 al 15 de diciembre, "pero para nada sale igual".

"Nosotros en Reforma en un día, como hay extranjeros y es fin de año, pues las ventas son distintas y alcanzamos a sacar de 500 hasta 5 mil pesos en un solo día, aunque es variable, pero no se compara a ningún otro espacio de venta, y mucho menos el Zócalo en esas fechas que se usa para muchas cosas y entonces se pierde la esencia de la venta", comentó.

