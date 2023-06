Gabriel Rojas, asesor de Gobierno de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México fue denunciado por la Coordinadora Artesanal Indígena (CAI), por tráfico de influencias, ya que beneficia a sus “allegados”.





A los pocos minutos, personal de la fiscalía se presentó para recibir la denuncia FOTOS Gabriel Pano El Universal

La denuncia fue recibida en la calle, justo sobre Río de la Loza, por funcionarios de la fiscalía de investigación para delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).





Rocío Márquez presidenta de la CAI dijo que este sujeto beneficia a grupos y supuestos líderes indígenas.

Acusó que Gabriel Rojas los tiene “bloqueados” para que los grupos indígenas no puedan acceder a salud, espacios para trabajo, deporte, entre otras.

Aseguró que por años no el Gobierno de la Ciudad de México no los ha regularizado y al no tener un lugar fijo de trabajo, necesitan estar pidiendo permisos para la venta de sus artesanías.

