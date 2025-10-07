A partir de esta semana arrancará la repavimentación de vialidades primarias de la Ciudad de México, con trabajos en avenida Constituyentes y en el Paseo de la Reforma, anunció Raul Basulto, secretario de Obras y Servicios.

Los trabjados darán inicio el miércoles 8 de octubre en avenida Constituyentes, en el tramo que va desde el kilómetro 13 -que es entrada a la Ciudad de México- hasta Periférico; mientras que el jueves 9 se repavimentará el Paseo de la Reforma, también en el kilómetro 13.

“Estas dos son avenidas del poniente que se logran conectar hacia el acceso a la Ciudad de México por la zona de Santa Fe, así que estas dos repavimentaciones, una arranca el miércoles y otra el jueves y será parte del arranque del programa de repavimentación en la ciudad”, indicó.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para presentar el programa de repavimentación “Cualli Ohtli”, el secretario indicó que para este programa se tienen contempladas 69 vialidades prioritarias.

La meta será intervenir 3.5 millones de metros cuadrados, con un total de 250 kilómetros lineales, para lo que se destinará una inversión de 2 mil 600 millones de pesos.

Entre las vialidades que serán intervenidas están la Calzada de Tlalpan, Periférico, Viaducto Tlalpan, Viaducto Miguel Alemán, la Calzada Ignacio Zaragoza, avenida Aquiles Serdán, avenida Gran Canal, el Circuito Interior -en los tramos donde se cuenta con carpeta asfáltica- y Río San Joaquín; así como los 35 ejes viales.

“Hemos encontrado particularmente 69 vialidades que prioritariamente vamos a atender, que son estas nueve grandes avenidas que dan acceso a la Ciudad de México, 35 vialidades principales que también forman parte de este listado”, dijo el secretario.

