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Atizapán de Zaragoza, Méx.— El municipio de Atizapán de Zaragoza puso en marcha el programa Mochila de Paz y Prevención en planteles del municipio, con la participación de autoridades escolares y padres de familia. La estrategia contempla la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias de los alumnos en las escuelas que lo solicitan.

El objetivo es detectar objetos o sustancias que representen un riesgo dentro de los planteles, así como evitar cualquier tipo de escenario que podría poner en peligro las actividades escolares.

Personal de la policía municipal acude a las escuelas para aplicar el protocolo, que incluye la presencia de docentes durante el proceso.

El programa se aplica en dos etapas: la capacitación a comités escolares y padres de familia sobre prevención, así como la detección de riesgos y la revisión de pertenencias por parte de un grupo especializado de la corporación de seguridad.

En caso de localizar objetos prohibidos o sustancias ilícitas, se da aviso a los padres de familia y se canaliza al alumno a las instancias correspondientes.

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