El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, dio a conocer que arrancaron las obras de construcción de la primera Utopía de la alcaldía Miguel Hidalgo, la cual estará ubicada en la zona de “Un hogar para nosotros”, muy cerca del Metro Colegio Militar.

Durante el “Casa por Casa” de este jueves, el secretario señaló que esta Utopía contará con un gimnasio, alberca semiolímpica, espacios culturales para disciplinas como danza y teatro; así como un foro para un programa de “Cine bajo las estrellas" en el que se proyectarán películas, videos y conciertos, espacio de coworking y taller de robótica.

“Ya inició esta obra -jefa de Gobierno- para informarle. Vamos arrancando y muy pronto va a estar para el beneficio de toda la población”, explicó.

Clara Brugada destacó que en esta demarcación se rehabilitará el CETRAM Tacubaya y, en coordinación con la alcaldía Miguel Hidalgo se mejorará la Alameda Tacubaya. Foto: Especial.

Señaló que en coordinación con la UNAM, se está proponiendo hacer un proyecto para un edificio que está a un costado de esta zona que alberga las actividades de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, ubicado a un costado del Metro Colegio Militar.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada destacó que en esta demarcación se rehabilitará el CETRAM Tacubaya y, en coordinación con la alcaldía Miguel Hidalgo se mejorará la Alameda Tacubaya.

