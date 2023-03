El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó, en lo general y en lo particular, por 48 votos a favor y una abstención, un dictamen para elevar las penas por el robo de equipamiento y mobiliario urbano, en donde se incluyen las tapas de coladeras, cableado del Metro y altavoces de la Ciudad.

Actualmente, estos robos se castigan con una pena de dos a seis años de prisión, por lo que los legisladores aprobaron que esta sanción pase de tres a siete años de cárcel, y se agravará hasta en una mitad cuando al hacer estos hurtos se dañe la infraestructura, se afecte su funcionamiento o se interrumpa el servicio de cualquier medio de transporte.

Asimismo, se avaló que se castigará con hasta siete años de prisión a quien adquiera, posea, desmantele, venda, comercialice, enajene, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el mobiliario y/o equipamiento urbano robado.

Si el valor de lo robado es superior a 500 veces, la Unidad de Medida y Actualización Vigente (51 mil 870 pesos), se impondrá de cinco a 10 años de prisión y de 200 a mil 500 días de multa (de 20 mil 748 a 115 mil 610 pesos).

Lee también “Faltan varias diligencias por realizar”: FGJ responde a familiares de Antonio Monroy asesinado en La Polar

Se castigará con hasta siete años de prisión a quien adquiera, posea, desmantele, venda, comercialice, enajene, trafique, pignore, reciba, traslade, use u oculte el mobiliario y/o equipamiento urbano robado FOTO: Archivo/ EL UNIVERSAL/

El robo ha limitado y deteriorado el funcionamiento de los servicios públicos

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el morenista Octavio Rivero, explicó que se presentaron ocho iniciativas de diputados y una más de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para elaborar este dictamen.

Sostuvo que el robo de coladeras y de cableado en el Metro han limitado y deteriorado el buen funcionamiento de los servicios públicos, además de que han puesto en peligro la integridad personal y la libertad de transitar sin riesgo tanto a peatones, usuarios del transporte público, ciclistas, motociclistas y automovilistas.

Ante esto, dijo, el presente dictamen busca ayudar a frenar y, sobre todo, a sancionar debidamente a quienes atenten, dañen y/o lucren con el equipamiento y/o mobiliario urbano.

“Por muchos años no se habían abordado debidamente en nuestro Código Penal actos como la compra, el tráfico, la posesión, recepción, desmantelamiento, traslado, uso, daño y/o venta ilegal de coladeras, alcantarillas o tapas de registros, así como del alumbrado público, la red de agua potable, la red de drenaje, instalaciones de gas, pozos, cableado para internet o telefonía, gimnasios al aire libre y demás mobiliario y equipamiento relacionado con servicios públicos y/o privados”, sostuvo.

Lee también Extranjero intenta engañar a adulto mayor para cambiarle su tarjeta bancaria; C2 lo descubre y lo detienen en BJ

Estos robos se castigara con una pena de tres a siete años de cárcel, y se agravará hasta en una mitad cuando al hacer estos hurtos se dañe la infraestructura. Foto: Especial

La mentan muerte de las hermanas Sofía y Esmeralda

Al razonar su voto, la diputada Elizabeth Mateos indicó que este dictamen lo rinden en memoria de Sofía y Esmeralda, dos hermanas que murieron al caer en una coladera sin tapa “para que nunca más vuelva a pasar en la Ciudad de México, un hecho tan lamentable e irreparable como la pérdida de vidas humanas”.

Destacó que este dictamen es importante porque lo que se está buscando es erradicar este delito, pues no solo se busca castigar a quien roba las coladeras, sino también a quien las vende y las compra.

Al respecto, el panista Luis Chávez celebró la aprobación de este dictamen, pero lamentó que haya sido después de la muerte de Sofía y Esmeralda, pues recordó que él presentó una de las propuestas para aumentar las penas por el robo de coladeras desde noviembre de 2021. Lourdes Paz, de Morena, aseveró que la aprobación de esta reforma es un llamado para que los ladrones sepan que si los agarran serán sancionados.

En este sentido, el panista Diego Garrido precisó que la aprobación de este dictamen no es la solución de fondo para solucionar el robo de mobiliario y equipamiento urbano, por lo que una posterior reforma debe sancionar a funcionarios que, sabiendo que hay coladeras destapadas o sin tapa, no las sustituyan. Además, subrayó que se debe ser cuidado al aplicar esta reforma, pues la mayoría de las personas que roban coladeras son personas en situación de calle “y no podemos llenar las cárceles de personas en situación de calle”. En total se presentaron ocho reservas, de las cuales solo se aprobaron a favor.

Este dictamen lo rinden en memoria de Sofía y Esmeralda, dos hermanas que murieron al caer en una coladera sin tapa Foto: Archivo

Lee también La Guardia Nacional se retirará "poco a poco" del Metro, anuncia Sheinbaum

Los diputados locales especificaron que se entenderá por equipamiento urbano el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos, tales como: los servicios hidráulicos, eléctricos y de seguridad ciudadana y protección civil, el Sistema Integrado de Transporte Público y sus servicios auxiliares o conexos, el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad, la limpia y recolección de basura y poda de árboles.

En tanto, mobiliario urbano son los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos, formando parte de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el descanso, comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio y jardinería.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss/cls