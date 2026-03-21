El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la modificación de los plazos para el registro, revisión y dictaminación de candidaturas a las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026, con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación ciudadana y fortalecer la integración de estos órganos de representación vecinal.

El nuevo periodo de registro de candidaturas será hasta las 24:00 horas –tiempo del Centro de México– del martes 24 de marzo, tanto en la Plataforma Digital de Participación como de manera presencial. En esta última modalidad, el registro estará habilitado para realizarse en las oficinas de las Direcciones Distritales de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, y sábado y domingo, de 9:00 a las 14:00 horas. El 24 de marzo la inscripción de manera presencial también será hasta las 24:00 horas.

El órgano señaló que la medida no modifica sustancialmente el proceso electivo, sino que amplía las condiciones para el ejercicio efectivo del derecho a la participación ciudadana, en concordancia con el principio de progresividad de los derechos humanos.

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Derivado de la ampliación del plazo de registro, “se ajustaron adicionalmente las fechas para las etapas posteriores del proceso: cotejo y revisión de solicitudes, al 26 de marzo; atención de inconsistencias, hasta el 27 de marzo; publicación de los folios, 28 de marzo, y dictaminación de las candidaturas, el 30 de marzo”.

Explicó que el plazo para interponer medios de impugnación que deriven de la dictaminación de las solicitudes de registro de personas aspirantes a COPACO concluirá el 4 de abril, en términos del artículo 67, párrafo cuarto de la Ley Procesal Electoral.

Las COPACO son órganos de representación ciudadana integrados por nueve personas en cada Unidad Territorial, encargados de promover la participación vecinal, dar seguimiento a problemáticas comunitarias y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

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afcl