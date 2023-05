El Pleno del Congreso capitalino aprobó modificaciones a la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México para regular a los paseadores de perros, incluir el término de bienestar animal, prohibir las peleas de gallos y permitir en algunos casos la eutanasia de mascotas, aunque se dejó fuera de este dictamen a las corridas de toros.

Con 53 votos a favor y una abstención, los legisladores avalaron, entre otras cosas, que los paseadores de perros sean persona físicas o morales registrada ante la Agencia de Atención Animal que se encarguen de proporcionar a uno o más perros recorridos, con fines de esparcimiento, y que sean contratado por la persona tutora de las mascotas a cambio de una remuneración económica.

La Agencia implementará y administrará un padrón de los paseadores de perros y emitirá los lineamientos técnicos en los que se deberá basar el paseo de perros.

En este sentido, también se estableció que animales de compañía deben portar de manera obligatoria un collar o pechera que tenga bordado, grabado o en una placa de identificación, información donde se precise el nombre del animal, la clave ante el Registro único de Animales de Compañía (RUAC), así como los datos de contacto de la persona tutora.

Asimismo, se estableció en esta ley que el bienestar animal es el estado físico y mental en que la mascota vive, es manejado y muere, conforme a las condiciones de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental.

¿Qué dice sobre la eutanasia?

De igual forma, se estableció que la eutanasia únicamente se aplicará a los animales por lesiones que no puedan ser atendidas y le provoquen dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados; por enfermedades graves incurables que no puedan ser atendidas; y por problemas conductuales que pongan en peligro su vida o la de otros.

“En ningún caso fuera de estos supuestos se podrá aplicar eutanasia a animales sanos, ya sea en establecimientos públicos o privados. Asimismo, incinerarlos con el equipo apropiado, depositando las cenizas en un lugar específico y en su caso ponerlos a la disposición de la autoridad o personas que legítimamente tengan derecho”, precisa la Ley.

Asimismo, este dictamen votado a favor prohíbe las peleas de gallos y la celebración de cualquier espectáculo con animales en la Ciudad de México, excepto las corridas de toros, novillos y becerros.

Fue en este punto cuando el diputado Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, propuso una reserva para prohibir también las corridas de toros, pero esto fue rechazado por la mayoría de Morena.

Ante esto, Jesús Sesma, del PVEM, destacó que no se ha avanzado en este tema por temor político y empresarial de los legisladores.

“Resulta imprescindible actualizar la Ley que protege a los animales, para garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato y la crueldad”, dijo la diputada Ana Villagrán al fundamentar este dictamen.

