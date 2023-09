Lerma, Méx.— Bases irregulares de taxis colectivos y puestos de comercio ambulante en los alrededores de la estación Lerma es el panorama que se observa en el Tren Interurbano México-Toluca El Insurgente, que inició operaciones el 15 de septiembre en 19 kilómetros en el Estado de México.

En Lerma se pueden conseguir tacos, tamales, aguas, dulces, gorditas y todo tipo de antojitos que ofrecen ambulantes, quienes reconocieron que no tienen permisos para operar; sin embargo, no están negados a negociar con la autoridad para ordenar el comercio. Ellos llegan desde las 06:00 horas y se van hasta el cierre del servicio del tren, al que llaman “Metro”.

La semana pasada, los locatarios se repartieron los espacios con metro en mano y dijeron estar satisfechos con su lugar. Indicaron que las autoridades municipales no los han presionado para retirarse, como ocurrió en Toluca y Metepec, donde les impidieron colocarse.

“Es un trabajo honesto [la venta de productos], si el tren es del gobierno, pues que nos dejen trabajar, ¿o prefieren que robemos?”, cuestionaron algunos vendedores.

La señora Florencia es una de las primeras comerciantes que se colocó en esta zona. “En esta vida todo cuesta, si nacer cuesta y morir también, ¿por qué el lugar no me va a costar? No nos negamos a hablar con las autoridades municipales o federales. No sabemos a quién corresponde el darnos un permiso, pero esta zona es de gente trabajadora, aquí nos dedicamos a la venta de muebles y los fines de semana esta zona se llena de locales comerciales ambulantes y todo tipo de comercio”, comentó.

El edil de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, expuso que conversará con la gobernadora Delfina Gómez, pero advirtió que van a quitar por completo a todos los locatarios, “para que no vayamos por caminos distintos, la idea es coordinarnos, no actuar para ganar protagonismo”.

Bases irregulares de taxis colectivos se instalaron en las inmediaciones de El Insurgente. Los operadores están a favor de ordenar su servicio. Foto: Jorge Alvarado / El Universal

En el caso de Metepec, el alcalde Fernando Flores mencionó que van a impedir el establecimiento de comerciantes. Afirmó que no habrá uno solo, además en esa estación han realizado operativos diurnos, nocturnos y vespertinos. Asimismo, fueron desplegados verificadores de forma permanente para que no haya presencia de comercio informal.

En Lerma, las cinco bases en las inmediaciones del tren tienen divididos los derroteros. Unos comunican hacia Cholula, otros hacia Las Plazas Outlet, unos más a la Plaza Sendero, otros hacia las comunidades de Lerma en Atarasquillo y Cholula, entre otras, la mayoría son zonas donde no hay transporte urbano.

Señalaron que en los primeros días tenían salidas con diferencia de 10 o 15 minutos, hasta menos tiempo, carros llenos de pasajeros y ahora únicamente los fines de semana se saturan los vehículos.

De lunes a viernes son en los horarios de salida de las escuelas cuando se forman filas de espera, el resto del día apenas llevan a dos o tres pasajeros hacia las comunidades o la zona industrial.

Es distinto el panorama para el transporte irregular que opera en las inmediaciones del Tren Interurbano, específicamente para los taxis colectivos, es un mosaico. Mientras en la terminal de Zinacantepec las bases se fragmentaron en las calles de la colonia de enfrente y apenas tienen dos o tres pasajeros por auto con un costo de 35 pesos por persona, en Lerma hay cinco bases cercanas, con un precio de 12 pesos por pasajero.

En todos los casos, los operadores coincidieron en que no han sido considerados en las pláticas con la Secretaría de Movilidad estatal para obtener permisos de operación, aunque están a favor del ordenamiento.