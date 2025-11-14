Más Información

La circulación sobre quedó completamente bloqueada la tarde de este viernes a la altura de Ciudad Universitaria, luego de que un grupo de aproximadamente 30 estudiantes cerrara ambos sentidos a la altura de la , en la alcaldía Coyoacán.

Los manifestantes, algunos de ellos y pertenecientes a las facultades de Contaduría y Artes Gráficas, colocaron cartulinas y formaron una valla humana en Insurgentes Sur, colonia Copilco El Alto, impidiendo por completo el avance vehicular.

El cierre inició cerca de Rectoría y se extendió hacia los carriles centrales, lo que generó severas afectaciones en la zona, incluyendo la suspensión temporal del servicio en la Línea 1 del Metrobús, que se vio obligada a realizar desvíos debido a la imposibilidad de circular por la vialidad.

Debido al bloqueo, la Línea 1 del Metrobús suspendió su servicio. (Foto: especial)

Los estudiantes exigieron la destitución de la directora de la Facultad de Psicología, acusando presuntas irregularidades administrativas y falta de atención a las necesidades de la comunidad estudiantil. Durante la protesta, los jóvenes realizaron consignas y señalaron que no retirarán el bloqueo hasta recibir una respuesta formal por parte de las autoridades universitarias.

Automovilistas y usuarios del transporte público quedaron atrapados por varios minutos, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron cortes a la circulación y desviaciones hacia Eje 10 Sur y avenida Universidad.

