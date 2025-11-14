Con 60 votos a favor, Rafael Guerra Álvarez fue reelecto para presidir el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), para el lapso comprendido entre el 1 enero de 2026 al 31 de agosto de 2027.

Con lo anterior, sería el tercer periodo del actual presidente al frente del Poder Judicial capitalino.

Ante un pleno de 79 magistrados, la votación se realizó en una sesión que se prolongó por más de tres horas.

De acuerdo a ley, para ganar se requerían dos terceras partes de los sufragios, por lo que el ganador debía obtener 53 votos.

Previo a la elección, algunos de los magistrados debatieron sobre si el sufragio debía ser en secreto o no, y sobre el destino de las boletas usadas.

Cada uno de los magistrados presentes emitió su preferencia en una hoja blanca, con un sello y la firma de la secretaria de la sesión, para luego depositaría en una urna transparente.

En estos comicios por el máximo cargo del Poder Judicial de la Ciudad de México participaron 5 magistrados: el electo Rafael Guerra Álvarez, Rosalba Guerra Rodríguez, Arturo Eduardo García Salcedo, Celia Marín Sasaki y Alejandro Sentíes Carriles.

