La alcaldía Magdalena Contreras puso en marcha el operativo “Buen Fin 2025”, que se desarrollará en coordinación con la Policía Auxiliar y la Guardia Nacional; con más de 140 elementos que realizarán recorridos, revisiones y patrullajes en zonas comerciales, rutas de transporte público y puntos estratégicos de la demarcación.
La alcaldía informó que el objetivo central del operativo es prevenir delitos y proteger a las familias durante la temporada de compras, así como mantener presencia constante durante las celebraciones decembrinas, periodo en el que miles de personas reciben su aguinaldo y aumentan las actividades comerciales.
Como parte de las primeras acciones, elementos de ambas corporaciones abordaron unidades de la Ruta 66 en la Glorieta de San Jerónimo, donde informaron a usuarios y operadores sobre las medidas de seguridad implementadas para garantizar traslados más tranquilos durante estos días.
El Director General de Seguridad Ciudadana y Movilidad, explicó que estas acciones se mantendrán hasta el 6 de enero de 2026, siguiendo la instrucción del alcalde Fernando Mercado de mantener presencia permanente durante toda la temporada decembrina, en la que miles de personas reciben su aguinaldo y realizan compras navideñas.
“Queremos que todas y todos lleguen seguros a sus casas, que puedan viajar tranquilos en el transporte público y realizar sus compras con confianza”, dijo.
El funcionario añadió que se instalarán retenes y puntos de revisión en diversos puntos del territorio contrerense, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Auxiliar.
Además, se distribuirán volantes informativos con números de emergencia de Base Plata, la Base Central de Bomberos y los servicios de ambulancias, con el fin de que la población tenga identificados los mecanismos de atención inmediata.
