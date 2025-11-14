Más Información

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias

CNTE libera casetas y aseguran que no hay nada resuelto con el gobierno; “es nuestro regalo de Buen Fin", dicen

CNTE libera casetas y aseguran que no hay nada resuelto con el gobierno; “es nuestro regalo de Buen Fin", dicen

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

EU divulga las primeras imágenes del portaaviones Gerald Ford en el Atlántico; la misión elimina "narcoterroristas", asegura

EU divulga las primeras imágenes del portaaviones Gerald Ford en el Atlántico; la misión elimina "narcoterroristas", asegura

México elimina a Argentina y clasifica a octavos de final del Mundial Sub-17

México elimina a Argentina y clasifica a octavos de final del Mundial Sub-17

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

La puso en marcha el operativo “”, que se desarrollará en coordinación con la Policía Auxiliar y la Guardia Nacional; con más de 140 elementos que realizarán recorridos, revisiones y patrullajes en zonas comerciales, rutas de transporte público y puntos estratégicos de la demarcación.

La alcaldía informó que el objetivo central del operativo es prevenir delitos y proteger a las familias durante la temporada de compras, así como mantener presencia constante durante las celebraciones decembrinas, periodo en el que miles de personas reciben su aguinaldo y aumentan las actividades comerciales.

Como parte de las primeras acciones, elementos de ambas corporaciones abordaron unidades de la Ruta 66 en la Glorieta de San Jerónimo, donde informaron a usuarios y operadores sobre las medidas de seguridad implementadas para garantizar traslados más tranquilos durante estos días.

Lee también

El Director General de Seguridad Ciudadana y Movilidad, explicó que estas acciones se mantendrán hasta el 6 de enero de 2026, siguiendo la instrucción del alcalde Fernando Mercado de mantener presencia permanente durante toda la temporada decembrina, en la que miles de personas reciben su aguinaldo y realizan compras navideñas.

“Queremos que todas y todos lleguen seguros a sus casas, que puedan viajar tranquilos en el transporte público y realizar sus compras con confianza”, dijo.

El funcionario añadió que se instalarán retenes y puntos de revisión en diversos puntos del territorio contrerense, en coordinación con la Guardia Nacional y la Policía Auxiliar.

Lee también

Además, se distribuirán volantes informativos con números de emergencia de Base Plata, la Base Central de Bomberos y los servicios de ambulancias, con el fin de que la población tenga identificados los mecanismos de atención inmediata.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]