Habitantes del Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, bloquearon la mañana de este jueves la circulación vehicular en Calzada de Tlalpan, dirección norte, a la altura de su entronque con Viaducto Tlalpan, para exigir la cancelación de la ciclovía proyectada para conectar el Centro de la Ciudad de México con el estadio Banorte, como parte de las obras previas al Mundial 2026.

Vecinos advierten riesgo para peatones

Los colonos denunciaron que un tramo de la ciclovía invadirá la acera peatonal en el cruce de Viaducto Tlalpan y calzada de Tlalpan, justo frente a la escuela primaria Profesor Javier Mejía, lo que —advirtieron— pone en riesgo a estudiantes, peatones y adultos mayores que transitan por la zona diariamente.

De acuerdo con los habitantes, nunca fueron consultados sobre la intervención en la banqueta ni se les informó que la infraestructura ciclista ocuparía el espacio peatonal. “Nos enteramos cuando ya estaban marcando dónde iba a pasar la ciclovía. Jamás nos preguntaron si estábamos de acuerdo”, reprochó una vecina del ejido.

Lee también Obras de ciclovía “Gran Tenochtitlan” llevan un 60% de avance: Secretaría de Obras y Servicios de CDMX

Cerca de las nueve de la mañana, los manifestantes tomaron las vialidades y colocaron objetos para detener el flujo vehicular, exigiendo que la obra sea replanteada y que no se reduzca el espacio peatonal. Señalaron que la zona ya presenta fuerte carga vehicular y que los trabajos han incrementado el tráfico, afectando la movilidad hacia el sur de la capital.

“Estas banquetas son las que usamos todos los días; no pueden quitarnos espacio sin avisar. Además, con los autos detenidos todo se vuelve un caos”, señaló uno de los colonos durante el bloqueo. Otros vecinos denunciaron que, pese a haber participado en recorridos informativos con autoridades, sus observaciones “no fueron tomadas en cuenta”.

Minutos después del cierre de la vialidad, personal de la Dirección de Concertación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México arribó al lugar para establecer una mesa de diálogo con los inconformes y buscar una solución que permitiera liberar la circulación.

Lee también FOTOS: Cláxones y tensión entre automovilistas, el pan de cada día en Tlalpan por obras de ciclovía

Hasta el momento, los habitantes permanecen en espera de una respuesta oficial a sus demandas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot