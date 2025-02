Luego de 21 años del lanzamiento del programa Para leer de boleto, en el Metro, a través del cual usuarios accedían a libros cortos para disfrutarlos durante su trayecto, el Gobierno de la Ciudad de México alista su regreso.

Especialistas, académicos y de la industria editorial recomendaron al Gobierno capitalino y al Sistema de Transporte Colectivo (STC) diversas medidas para que esta acción de fomento a la lectura tenga éxito. Por ejemplo, descargas gratuitas de los textos, acceso mediante códigos QR o código de barras, y una gran campaña de difusión de los autores y títulos disponibles, pues entre los retos a vencer será el uso de tecnología que utilizan pasajeros durante sus traslados, como el uso de celular, así como el incentivar que devuelvan los libros que tomen.

Fue en 2004 cuando el entonces Gobierno del Distrito Federal, a través del STC, lanzó el programa Para leer de boleto, con el lema Tómalo, léelo y devuélvelo. Los usuarios podían acceder a textos cortos y amenos de géneros literarios como cuentos, piezas teatrales en un acto, poemas, crónicas en 52 stands distribuidos en la Línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad.

En enero de 2024 inició el programa Para Leer De Boleto en la Línea 3 del Metro con 250 mil ejemplares y un equipo de promotores denominados Ola Naranja. FOTOS: ARCHIVO EL UNIVERSAL

En aquel periodo jóvenes del programa Ola Naranja fueron los encargados de promover y explicar el funcionamiento de dicho proyecto. Los usuarios podían tomar un ejemplar en los stands que estaban ubicados cerca de la línea de torniquetes de cada estación.

El objetivo de la medida era que el usuario tomara un libro al momento de entrar y lo devolviera al momento de abandonar las instalaciones y el único requisito era tener interés por leerlo y asumir el compromiso de devolverlo y poder brindarle a otro usuario la misma oportunidad.

De acuerdo con una solicitud de transparencia que realizó EL UNIVERSAL, durante la vigencia del programa Para leer de boleto, en el Metro, se logró una tasa de devolución de los ejemplares de 70%.

El STC detalló que el programa culminó en 2015 y cada antología contaba con un tiraje de 250 mil ejemplares, mismos que estuvieron a disposición de los usuarios aproximadamente durante dos meses. Además expuso que durante 2004 y en colaboración con la Dirección General de Divulgación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se integraron 50 fascículos, cada uno con un tiraje de 50 mil ejemplares.

Recomendaciones y Retos

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México confirmó a este diario que ya trabajan en el retorno del programa por instrucciones de la jefa de Gobierno Clara Brugada, quien anunció el año pasado que durante su administración se retomaría el proyecto que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue mandatario local.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la profesora investigadora de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle, Claudia Benassini Félix, resaltó que la estrategia que planea llevar a cabo la mandataria capitalina es muy importante para fomentar la lectura, aunque también representará un reto por la tecnología que hoy está presente entre los usuarios, al portar celulares durante su viaje.

Dijo que otro reto será impulsar y reforzar la cultura de respeto entre los pasajeros, para que regresen los ejemplares después de leerlos, por lo que se requiere de una gran campaña para que los ciudadanos conozcan del programa, incluso mencionó que podría haber multas en caso de que no se regrese el ejemplar.

“Creo que también sería importante que hubiera información adicional sobre las lecturas. Tendría que haber información adicional de quiénes son los autores, por qué son conocidos o por qué se seleccionan esas obras”, refirió.

“La estrategia no debe lanzarse sin una campaña previa de qué se trata la propuesta, a quién va dirigida, cuáles son los primeros títulos y la consigna de que la gente tiene que devolverlos”, indicó.

“Uno sí tendría que considerar que es un programa que necesariamente opera con pérdidas. Es decir, en una biblioteca, yo saco libros y si no los regresó lo pago o tengo que pagar una multa. En este caso el gobierno está funcionando con la buena fe de las personas que viajan inicialmente, como fue la propuesta en el Metro, que esas personas van a regresar esos libros. Entonces, uno tiene que considerar que no necesariamente es así. Por tanto, el gobierno tendría que estar consciente de que podría haber pérdidas”, subrayó.

Luis Jorge Arnau, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, coincidió en que es benéfico este programa, ya que promueve el hábito de la lectura y el tiempo que pasa una persona en el Metro es muy valioso para leer. “Se tendría que realizar un campaña de concientización, de fomento a la lectura y mejor control, organización en el mecanismo de acceso y regreso de los libros”.

“Para la cámara nos parece una alternativa muy positiva. Cualquier acción para acercar a la gente a los libros hay que tomarla. Como siempre hay problemas, como siempre puede haber cosas a pulir, pero definitivamente era una idea muy buena y qué bueno que la están retomando”, puntualizó.

Refirió que uno de los puntos a tomar en cuenta será el tipo de libro que se ponga al alcance de la gente, ya sea textos cortos, digeribles y amenos. “Quizá lo que haría sería cuidar los contenidos de esos pequeños libros para que puedan ser leídos fácil y rápidamente, porque el tiempo que tiene uno es quizá dos o tres estaciones".

"En México hay un potencial enorme, por ejemplo, para nuevos escritores, gente que escribe cuentos y poemas. Y creo que el escenario está pintado en el Metro, porque hay gente que pasa mucho tiempo. También es cierto que hay mucha tecnología, pues es una batalla que tenemos que seguir dando, porque estamos convencidos de que hay espacio para las dos cosas. Hay espacio para el que lee en electrónico y hay espacio para el que lee en papel”, acotó.

“En ese entonces (2004) había mucho interés. El programa se suspendió no tanto por falta de interés, sino por falta de control. Había dificultades para mantener los libros, desaparecían, o bien no había dónde dejarlos. Creo que falta mucho trabajo en las autoridades del Metro para que los libros estén al alcance”, subrayó.

En tanto, Rocío García Rey, doctora en Letras Latinoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y escritora, calificó como “loable” que se retome ese programa de fomento a la lectura, más allá de las aulas. Recomendó que sean libros cortos, además de promocionar a más escritoras.

“A mí me parece totalmente loable que se vuelva a echar a andar el programa, creo que de lo que más necesitamos es de la promoción de la lectura más allá de la escuela. Sería bueno retomar cuentos de autores mexicanos muy ligeros que podrían servir como un inicio para la promoción de lectura. Dar a conocer a más mujeres, autoras contemporáneas y no tan contemporáneas”.

Señaló que el uso del celular y la tecnología pueden favorecer a la iniciativa, ya sea poder descargar los ejemplares y acceder a las antologías mediante un código QR o código de barras. También resaltó la importancia de mantener la oferta de libros en físico, para aquellas personas que gustan de tenerlos en sus manos.

“Podría ser por medio de un código de barras que se descargue. Me parece una forma fácil y de esta manera se evitaría lo que en algún momento pasó en aquella primera época, que algunos usuarios se quedaron con el ejemplar. Que sea más tecnológico para poder agilizar el acceso a la oferta; o quizás que sea híbrido, porque también hay que considerar que hay gente de cierta edad que no tiene conocimiento del teléfono, más que para lo básico, para las llamadas telefónicas. Entonces, a lo mejor un modelo híbrido en el que para este tipo de usuarios que no tienen acceso a un código de barras o código QR en su celular, se les pueda prestar en físico”, concluyó.