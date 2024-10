Tultitlán, Mex.— Con un pago de 2 mil 100 pesos es como contribuyentes del municipio están siendo defraudados, haciéndoles creer que con ello sus adeudos históricos ya están saldados ante el organismo de agua, informó Miguel Ángel Hernández Cruz, gerente comercial del APAST.

Indicó que el gobierno municipal ha detectado que les entregan documentos sobre el pago de predio y agua a nombre de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Estado de México, identificando que no solo ocurre para supuestos pagos de vecinos tultitlenses sino también de otras localidades mexiquenses.

Los más afectados son personas adultas mayores, quienes son buscados por una supuesta asociación civil llamada Consejo Federal Regulatorio de Derechos Humanos, la cual les expide recibos con membrete de la Secretaría de Finanzas mexiquense.

“Desconozco el monto del daño al erario público, pero al final de cuentas, el daño es a la ciudadanía porque esos cobros nunca llegan con nosotros. Cuando vamos y restringimos, ya se acercan a hacer convenios con nosotros y obviamente tienen que pagar su cuenta, su adeudo. Les garantizamos el tema legal donde les decimos que todos tenemos derechos, pero también todos tenemos obligaciones. No podemos pasar encima de la ley en esos temas”, expuso el gerente comercial del APAST.

Enfatizó en que el Ayuntamiento de Tultitlán no tiene convenio con la asociación en cuestión, por lo que piden a la gente abstenerse de hacer algún tipo de trato con alguna otra persona o institución ajena a el organismo del APAST, ya que esos recibos no significan ningún pago, puesto que tampoco hay convenio con la Secretaría de Finanzas mexiquense y para acceder a subsidios o planes de pago es mediante ocho oficinas recaudadoras distribuidas a lo largo del municipio.

Ya hubo una persona detenida por reuniones para ofrecer ese servicio falso, dijo el funcionario municipal, sin embargo, se dejó en libertad porque nadie quiso denunciarlo y esto imposibilita tener un conteo exacto de personas afectadas. Y además, sostuvo que para planes de pago, a estas alturas del gobierno saliente, ya no son posibles hacerlos, ya que no pueden excederse del periodo actual que culmina el 31 de diciembre.

Además, Miguel Ángel Hernández Cruz, puntualizó que existe un rezago importante en el número de personas que no cumplen con el pago del impuesto por concepto de agua, ya que de 140 mil tomas domiciliarias, alrededor de 40% no paga, es decir, cerca de 60 mil usuarios no cumplen con la obligación fiscal y al encontrarse supuestas ofertas como las del pago único de 2 mil 100 pesos, las aceptan y, caen en el fraude creyendo que son legales.

