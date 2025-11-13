Más Información
La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, informó que se llevará a cabo "Unidos contra la Extorsión" en la demarcación, una estrategia en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y federal.
Indicó que tiene como objetivo acompañar, orientar y proteger a la ciudadanía cuando exista la posibilidad de ser víctima de este delito.
Explicó que está pensada para ayudar a niñas, niños, comunidad educativa, a los comercios establecidos y también a quienes ejercen el comercio en vía pública o en distintos puntos de la ciudad, "porque todas y todos merecemos vivir, trabajar en entornos seguros”.
"Que la gente sepa que no está sola, que hay autoridades preparadas y dispuestas a actuar y que la prevención comienza con la información y la cooperación", dijo.
Destacó que existe estrecha coordinación entre los mandos de la policía, la Fiscalía y la unidad especializada en secuestro y extorsión que trabaja de la mano, día a día, con la policía para eliminar en lo posible este delito que tanto daño causa, indicó que “cuando actuamos en unidad el miedo pierde fuerza y gana la esperanza”.
“Ya estamos informando a la población qué hacer en caso de ser víctima de extorsión, porque no podemos permitir que alguien se atreva a quitarnos la tranquilidad en nuestras comunidades", aseguró.
El director de Gobierno y Protección Ciudadana, Mucio Hernández, señaló que esta campaña conjunta entre el Observatorio Ciudadano, la Alcaldía Iztapalapa y los tres órdenes de gobierno, está enfocada en zonas donde se han identificado indicios o patrones de extorsión.
