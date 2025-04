La alcaldía Benito Juárez inauguró el Concejo Infantil 2025, un espacio donde niñas, niños y adolescentes conocen de primera mano las funciones de un concejal y pueden expresar sus inquietudes y propuestas.

Al respecto, el alcalde Luis Mendoza subrayó la importancia de la labor de los concejales en la vida democrática de la demarcación y reconoció la participación activa de madres y padres de familia, quienes acompañaron a sus hijas e hijos en esta experiencia cívica.

“Doy por iniciados los trabajos del Concejo Infantil y me llena de alegría ver este tipo de eventos, que son poco comunes en la ciudad. Me emociona ver a los papás involucrarse, porque sin su apoyo, esto no sería posible. Quiero que cada niña y niño aquí presente sepa que esta alcaldía es su casa, un lugar donde pueden acercarse sin miedo, donde siempre serán bienvenidos. Estos espacios son valiosos, y estoy seguro de que con el tiempo verán cuánto nos pueden aportar”, expresó el alcalde.

Alcaldía Benito Juárez inaugura el Concejo Infantil 2025 (10/04/2025). Foto: Especial

Esta iniciativa fue impulsada por los concejales Mariana Rivera y César Cruz, quienes propusieron crear un foro donde los menores pudieran dialogar, presentar ideas y abordar problemáticas reales que enfrentan en su comunidad.

Durante la participación de los infantes y adolescentes, quienes vinieron por parte de diversas instituciones escolares, abordaron temas de ahorro de agua, contaminación y generación de residuos, construcciones excesivas en la alcaldía, consumo de sustancias lacerantes a la salud, servicios urbanos y seguridad.

