La alcaldía Benito Juárez informó que, con el objetivo de revisar y fortalecer los protocolos de actuación de todos los actores involucrados en la organización de partidos de futbol y espectáculos en el Estadio Ciudad de los Deportes, se ha convocado a una mesa de trabajo que se llevará a cabo el próximo martes 2 de septiembre.

El propósito de este encuentro es garantizar condiciones de orden y seguridad, tanto para los vecinos de la zona como para los aficionados que asisten al estadio, promoviendo una convivencia armónica y segura.

La alcaldía Benito Juárez reiteró su compromiso con la legalidad, la seguridad y el sano esparcimiento de la comunidad.

El viernes la demarcación informó que el partido de esta noche entre América y Pachuca se jugaría a puerta cerrada debido a que personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica.

