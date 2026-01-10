El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, encabezó una recepción de titulares de las representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.

El encuentro como parte del trabajo de vinculación internacional impulsado desde en su carácter de Coordinador de Asuntos Internacionales de la Asociación de Autoridades Locales de México, AALMAC.

El objetivo de este encuentro es impulsar la promoción de los Estados y municipios de la República mexicana en el exterior, a través de una mayor coordinación con la red diplomática del país.

Durante la ceremonia protocolaria, el alcalde destacó que, ante un contexto internacional complejo, resulta fundamental mantener la unidad institucional y el respeto al derecho internacional.

“Hoy más que nunca vivimos tiempos difíciles que, más allá de colores políticos, nos demandan cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el Canciller Juan Ramón de la Fuente y con nuestras embajadas y consulados en el exterior, en favor del respeto al derecho internacional y la solución pacífica de las controversias”, mencionó.

En su mensaje, López Casarín resaltó que la demarcación avanza en la construcción de un plan de internacionalización pionero a nivel local, alineado al Programa de Fobierno 2024–2027 y a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

En el presídium participaron Pedro Matar Orraca, director General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Javier Navarro Velasco, coordinador de Gabinete de Buen Gobierno del Estado de Nuevo León; y Alejandro Murat Hinojosa, senador de la República y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.

El encuentro, realizado en la Casa de Cultura Jaime Sabines, reafirmó la importancia y el papel de los gobiernos locales en la cooperación internacional, la diplomacia local y el desarrollo sostenible.

