El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, Octavio Rivero, expuso que será la próxima semana cuando se suba al pleno el dictamen para simplificar el procedimiento para la ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

En conferencia, dijo que es falso que esta reforma a la Ley Orgánica de la fiscalía esté diseñada a modo para favorecer a la actual titular, Ernestina Godoy.

Comentó que el Consejo Judicial Ciudadano, a cargo de este proceso de ratificación o nuevo nombramiento, tendrá que estar conformado 180 días antes de que concluya el periodo de la actual fiscal, mismo que termina en febrero de 2024.

“La bancada del PAN quiere desviar la atención, desprestigiando los trabajos legislativos de la mayoría de la comisión… les aterra sólo el pensar que la fiscal pudiera seguir al frente de la institución y que se siga investigando todos los actos de corrupción, las mafias creadas por el PAN en la Ciudad, su Cártel Inmobiliario. Es muy evidente que se sienten agraviados porque se les terminaron los privilegios”, expresó.

Rivero aclaró que no se puede hablar de una terna de candidatos cuando sólo el o la titular puede ser ratificado, dicho de otra manera, “cómo pueden participar en una terna para ratificación candidatos que no han sido nombrados y en consecuencia no pueden ser ratificados”.

Explicó que se lanzó la convocatoria para renovar a los 11 integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, y del 12 al 15 de mayo será el proceso de las entrevistas para su conformación.

Este consejo es importante, pues será el que requerirá por escrito al titular de la fiscalía en funciones que manifieste si tiene interés en someterse al proceso de ratificación en el cargo.

Como respuesta, los diputados del PAN señalaron que hubo muchas irregularidades en la aprobación de este dictamen en la comisión, por lo que adelantaron que votarán en contra de la iniciativa y de una posible ratificación de Ernestina Godoy.