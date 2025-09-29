Zumpango, Méx.— Para limpiar el lirio acuático que ha invadido más de 70% de la laguna de Zumpango, los gobiernos municipal, estatal y federal están por comenzar con una estrategia para retirar la planta, al haber adquirido maquinaria especializada.

Una banda transportadora de lirio permitirá agilizar el proceso, el cual comenzará en próximos días; sin embargo, es un trabajo a largo plazo, pues el lirio se retira, se seca en la orilla y se sigue trabajando día con día, informó el ayuntamiento de Zumpango.

“Desde hace meses se han hecho estudios de agua y topografía, trabajos que no son tan visibles, pero que son fundamentales para poder iniciar esta nueva etapa”, puntualizó el gobierno municipal.

La maquinaria para retirar el lirio llegó este mes de septiembre y las labores se tienen previstas para los próximos días, sumadas a otras acciones que se sumarán para el rescate de la laguna de Zumpango, de acuerdo con el gobierno municipal de Zumpango.

“La laguna siempre ha sido parte de nuestra identidad. En los últimos meses hemos recibido muchas críticas en las redes sociales, acusando al ayuntamiento de no hacer nada para recuperarla. Ahora, gracias a la coordinación con instancias estatales y federales, ya contamos con maquinaria especializada para retirar el lirio acuático de manera más rápida y eficiente”, expuso la autoridad municipal.

Además, el ayuntamiento de Zumpango puntualizó que la limpieza del lirio acuático no será una labor que dure una semana, toda vez que dicha planta acuática no tiene una posición fija y se seguirá moviendo.

Y una vez retirado se debe dejar secar por unos días en la orilla, ya que forma parte del procedimiento, explicó.

“La laguna es fundamental para Zumpango y si queremos verla renacer, debemos cuidarla entre todos. No tirando basura, no contaminando y sumándonos a protegerla como ciudadanos”, dijo el gobierno local.

Durante las últimas semanas, visitantes, comerciantes y lancheros que prestan sus servicios los fines de semana vieron que sobre la orilla de la laguna de Zumpango, del lado de la comunidad de San Pedro La Laguna, comenzó a trabajar una máquina retroexcavadora para sacar lirio acuático.

Posteriormente les fue informado que se realizaron trabajos previos para estudios de topografía y de la calidad del agua, observando montículos de la planta en la rivera.

A pesar de lucir con una gran mancha verde, los turistas han seguido visitando este espacio considerado como Área Natural Protegida, aunque ya no abundan las solicitudes para dar paseos en lancha sobre el embalse, debido a la cantidad de lirio que hay, señalaron lancheros.

La actividad económica después de tres años de que se secó, parecía recuperarse para quienes prestan el servicio de paseo en lancha, pues a finales de 2024 volvieron los turistas y esto les duró poco tiempo con el crecimiento acelerado del lirio en este año.