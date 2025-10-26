Más Información

Aficionados se agarraron a golpes en las gradas del , justo cuando se daba la calificación del , por lo que el personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) los retiró del lugar.

En el video que se difundió a través de redes sociales se puede ver como un sujeto de playera blanca y uno de playera negra empiezan a golpearse. La riña aumentó cuando las dos personas se cayeron al suelo y la gente de su alrededor trataba de separarlos.

"Fuera", "Fuera", gritaban los espectadores al ver el conflicto.

Después de que lograron separarlos, el acompañante de la persona de negro le empezó a decir cosas a la persona que estaba tirada y ensangrentada, mientras que la policía trataba de calmarlo.

Finalmente, los oficiales de la PBI terminaron sacando a ambos sujetos del Autódromo Hermanos Rodríguez.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de su cuenta de X, informó que al ser alertados de la riña entre dos sujetos en las gradas, de inmediato los oficiales de la PBI trataron de contener la situación y tomaron la decisión de retirarlos del recinto.

