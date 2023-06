Aunque los usuarios de los corredores de transporte público prefieren pagar el servicio con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) por considerar que “es más práctico”, los adultos mayores optan por el efectivo.

Naomi, quien es estudiante y utiliza los autobuses que salen del paradero en el Metro La Raza, paga con la tarjeta.

“Me parece que es más práctico y fácil pagar en tarjeta, como la recargo directo de mi teléfono, ya no tengo que andar sacando el cambio y no tienes que hacer fila (...) Se lo recomendaría a la gente, porque así no andas con las monedas para todos lados”, comentó a EL UNIVERSAL.

Antonio Carrasco normalmente transita del paradero de La Raza a inmediaciones del Reclusorio Norte. Explicó que paga el camión en efectivo, aunque le gustaría aprender a utilizar la tarjeta desde su teléfono: “Casi siempre pago en efectivo porque ni tarjeta tengo (...) sí, es práctico usar la tarjeta, aunque uno no sabe si la tarjeta no va a pasar o si traes saldo”, indicó.

Lucía mencionó que ella no utiliza el plástico porque muchas unidades del corredor no las aceptan: “Hay muchos camiones que ponen ‘sólo efectivo’ (...), muchos ya andan poniendo sus anuncios de que no aceptan tarjeta”.

Ante esto, Sergio, de logística del corredor, dijo que las unidades ponen este anuncio por problemas de conexión o técnicos que impiden el pago con la tarjeta MI.

“Lo que pasa es que el sistema de las tarjetas luego llega a fallar porque funciona con internet. A veces se pierde la conexión o has de cuenta que anda trabajando bien y luego deja de funcionar en el trayecto, pero no es en todas las unidades. Todas estas funcionan sin problemas”, aseguró.

Sergio compartió que poco a poco los usuarios del transporte público han empezado a usar las tarjetas en vez del efectivo.

“Sí usan de los dos, pero ya es más común la tarjeta. Mucha gente se acopla más con la tarjeta”, concluyó.