Tultitlán, Méx.— Trabajadores y propietarios de barberías establecidas en los municipios de Coacalco, Tultitlán, Tultepec, Ecatepec y Tlalnepantla se pronunciaron en contra de la forma en la que actuó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para el despliegue del Operación Atarraya implementado el viernes pasado y que dejó como resultado 312 de estos negocios cerrados y bajo investigación por presuntos delitos.

“Están haciendo atropellos, abusos y montajes”, señalaron, al tiempo de afirmar que no se niegan a inspecciones y regularizaciones, sin embargo, buscan que la FGJEM les dé una solución rápida para poder reabrir sus locales.

“Yo ya había estado denunciando que me habían estado extorsionando grupos criminales. Yo tengo denuncias donde me han intentado extorsionar células delictivas. Nadie se me acercó cuando levanté mis denuncias, me marcaron solo para que corroborara la denuncia más nunca me brindaron la atención ninguna tipo de instancia de seguridad”, dijo Gustavo López González cuyo local se ubica en la colonia Prados de Tultitlán.

Propietarios y trabajadores de barberías y antros ayer también bloquearon Periférico Norte, frente al Parque Naucalli, para protestar contra e la Operación Atarraya. Desde las ocho de la mañana los inconformes bloquearon la circulación con dirección a la Ciudad de México por más de dos horas.

“¡No más abuso de autoridad!, ¡Queremos trabajar!” y ¡Dejen de sembrar drogas!”, fueron demandas que externaron en carteles, durante el bloqueo que afectó carriles centrales y laterales; sólo dejaron libre un espacio reducido para el paso de autos.