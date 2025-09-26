Activan doble alerta por vientos fuertes en 6 alcaldías de CDMX; en esta demarcación las rachas podrían alcanzar 69 km/h

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por intensificación de vientos con rachas fuertes en la alcaldía Milpa Alta, en donde se prevén vientos que podrían alcanzar de 60 a 69 kilómetros por hora, entre las 16:50 de la tarde y las 20:00 de la noche.

Además, se activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este viernes 26 de septiembre en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recordó a la población tomar precauciones ante la posibilidad de caída de ramas y árboles de tamaño mediano, así como desprendimiento de lonas y techos ligeros y anuncios publicitarios.

Se activa #AlertaNaranja por intensificación de #vientos con rachas fuertes para la tarde y noche del viernes 26/09/2025 en la demarcación: @GobMilpaAlta. Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza #OperativoLluvias2025 pic.twitter.com/LeqcZGykFJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 26, 2025

