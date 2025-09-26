Más Información

Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa

Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Activan doble alerta por vientos fuertes en 6 alcaldías de CDMX; en esta demarcación las rachas podrían alcanzar 69 km/h

Activan doble alerta por vientos fuertes en 6 alcaldías de CDMX; en esta demarcación las rachas podrían alcanzar 69 km/h

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por con rachas fuertes en la alcaldía Milpa Alta, en donde se prevén vientos que podrían alcanzar de 60 a 69 kilómetros por hora, entre las 16:50 de la tarde y las 20:00 de la noche.

Además, se activó la por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este viernes 26 de septiembre en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.

Leer también:

Ante este pronóstico, la SGIRPC recordó a la población tomar precauciones ante la posibilidad de caída de ramas y árboles de tamaño mediano, así como desprendimiento de lonas y techos ligeros y anuncios publicitarios.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses