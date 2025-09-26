Más Información
Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa
Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura
Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio
Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto
Activan doble alerta por vientos fuertes en 6 alcaldías de CDMX; en esta demarcación las rachas podrían alcanzar 69 km/h
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por intensificación de vientos con rachas fuertes en la alcaldía Milpa Alta, en donde se prevén vientos que podrían alcanzar de 60 a 69 kilómetros por hora, entre las 16:50 de la tarde y las 20:00 de la noche.
Además, se activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la tarde y noche de este viernes 26 de septiembre en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza.
Leer también: Clima CDMX: Prevén lluvias fuertes en la mayor parte de la capital este 26 de septiembre
Ante este pronóstico, la SGIRPC recordó a la población tomar precauciones ante la posibilidad de caída de ramas y árboles de tamaño mediano, así como desprendimiento de lonas y techos ligeros y anuncios publicitarios.
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
cr