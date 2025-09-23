La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por desarrollo e intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este martes 23 de septiembre en 14 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones en alerta son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Leer también: Clara Brugada lamenta asesinato de estudiante dentro de CCH Sur; Fiscalía de CDMX inicia investigación por homicidio doloso

Se activa Alerta Amarilla por desarrollo e intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del martes 23/09/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM,… pic.twitter.com/LwuAc03lU2 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 24, 2025

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr