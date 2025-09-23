La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), prevé ambiente caluroso después del mediodía con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este martes 23 de septiembre.

Se pronostican lluvias fuertes e intervalos de chubascos en el sur de la ciudad.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan lluvias fuertes en el sur de la CDMX, entre las 15:00 de la tarde y las 20:00 horas. Se prevé caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros.

Además, entre las 16:00 y las 21:00 horas se pronostican vientos fuertes en toda la capital.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 15°C.

