Sellan información sobre bienes de Hernán Bermúdez; divulgarla entorpecería investigación, señalan autoridades

Asamblea General de la ONU se celebra en Nueva York: sigue el minuto por minuto del encuentro diplomático

Silencio y desprotección: van 168 abogados asesinados desde 2020

Repatrían cuerpos de músicos colombianos "B-KING" y "Regio Clown", víctimas de un doble homicidio

Muere Mauricio Fernández Garza, había pedido licencia como alcalde de San Pedro, Nuevo León

Economía mexicana inicia con el pie izquierdo el segundo trimestre, reporta debilidad en tres grandes sectores

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), prevé ambiente caluroso después del mediodía con cielo medio nublado a nublado en la Ciudad de México para este martes 23 de septiembre.

Se pronostican lluvias fuertes e intervalos de chubascos en el sur de la ciudad.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan lluvias fuertes en el sur de la CDMX, entre las 15:00 de la tarde y las 20:00 horas. Se prevé caída de lluvia de entre 15 y 29 milímetros.

Además, entre las 16:00 y las 21:00 horas se pronostican vientos fuertes en toda la capital.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 15°C.

