La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 29 de diciembre en seis alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones alertadas son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, en un horario aproximado de 3:00 a 8:00 de la mañana.

Ante este escenario, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

Además, se exhortó a la ciudadanía a ingerir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, para fortalecer el sistema inmunológico durante la temporada de bajas temperaturas.

