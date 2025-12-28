Más Información
Autoridades reportan 15 heridos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; víctimas son trasladadas a hospitales cercanos
FGR abre investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; buscan esclarecer las causas
Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca; Sheinbaum reporta atención inmediata
INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 29 de diciembre en seis alcaldías de la CDMX.
Las demarcaciones alertadas son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, en un horario aproximado de 3:00 a 8:00 de la mañana.
Lee también Brugada anuncia inversión millonaria para evitar inundaciones en Iztapalapa; resalta obras con las que CDMX recibirá el 2026
Ante este escenario, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.
Además, se exhortó a la ciudadanía a ingerir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, para fortalecer el sistema inmunológico durante la temporada de bajas temperaturas.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]