Más Información
Rocha Moya instruye implementar operativo de búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC; se desconoce su estado de salud
Detienen a despachador del Tren Interoceánico; es el segundo aprehendido por descarrilamiento en Oaxaca
Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad
EU y México acuerdan iniciar conversaciones sobre reformas estructurales al T-MEC; incluyen reglas de origen y minerales críticos
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 29 de enero en las demarcaciones: Milpa Alta y Tlalpan.
En esas alcaldías se prevén temperaturas de 4 a 6°C, entre las 3:00 de la madrugada y las 8:00 de la mañana.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Lee también “Nos toca hacer que la gran mayoría de la población pueda vivir el Mundial desde el deporte”: Brugada
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]